vierde divisie Zon begint door te breken voor winnend Berkum

Het had een spannende, zenuwslopende en knetterende degradatiekraker moeten worden. Dat werd de wedstrijd tussen Berkum en d’Olde Veste’54 echter nooit. Daarvoor was het krachtsverschil tussen beide ploegen simpelweg te groot. De eindstand van 3-0 was dan ook een volstrekt logische.