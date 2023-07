Deze gloednieuwe natuurboerderij in Nieuwleusen wordt opgebouwd door vrijwilligers en gulle gevers

met poll Matrix (42) vreest komst van 106 (tijdelijke) nieuwe buren in Zwolle en komt in verzet: ‘Container­dorp’

Het was bij aanschaf van hun kavel een kort zinnetje in de verkoopfolder: er kunnen tijdelijke woningen naast de deur komen. Maar dat Matrix de Vries (42) en haar partner maar liefst 106 nieuwe buren krijgen, pikken ze niet. Net als ’s-Heerenbroekers zijn ze niet te spreken over de plannen van vastgoedbedrijf Jansen en de gemeente Zwolle. En dat kan nog veel gevolgen hebben.