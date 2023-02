Deze groep viert al een halve eeuw samen carnaval in Zwolle: ‘Word niet meer zo blauw als vroeger’

Kwartier na brandalarm zijn ouderen nog niet buiten kulturhus Dalfsen: ‘Dit is niet veilig’

Onder sirenegeloei vlucht een zestal senioren met een beperking naar buiten bij kulturhus Trefkoele Plus in Dalfsen. Achteraf vals alarm, maar de tocht vanuit de soos op de eerste verdieping baart begeleiders zorgen: pas na 20 minuten is iedereen over de drempel. Directeur Ilse Veerbeek vraagt de gemeente (opnieuw) om een verbouwing. ,,Bij brand hebben we een probleem.”