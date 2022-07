Deze kerk in Zwolle wordt vanaf 1 augustus helemaal in regenboogkleuren verlicht: ‘Liefde is voor iedereen’

Een bijzondere actie: vanaf 1 augustus is de Dominicanenkerk in Zwolle in regenboogkleuren gehuld. Dat gebeurt in het kader van #liefdeisvooriedereen, een project van de landelijke omroep KRO-NCRV.

‘Liefde is voor iedereen, maar dat is helaas nog niet altijd vanzelfsprekend’, schrijft de omroep. Naast de katholieke Dominicanenkerk in Zwolle worden ook de protestante Domkerk in Utrecht en de Westerkerk in Amsterdam begin augustus in regenboogkleuren gehuld. Die laatste deed vorig jaar ook al mee, wat fraaie beelden opleverde (zie boven).

Liefde ongeacht seksuele voorkeur

De omroep wil laten zien dat liefde voor iedereen is, ongeacht seksuele voorkeur. Directievoorzitter Peter Kuipers: ,,Wij geloven in solidariteit en een samenleving waarin plek is voor iedereen en vinden dat we in ons land liever kunnen zijn voor elkaar. Wij vinden dat iedereen verliefd moet kunnen worden op wie je wil en dat je mag zijn wie je wilt zijn.”

Volledig scherm De Dominicanenkerk in Zwolle op archiefbeeld uit 2019, toen Typhoon in zijn eigen stad twee concerten gaf in de kerk die nu meedoet aan de actie van KRO-NCRV. © Alex Mulder

Voetbalveld en kerken

Volgens Kuipers zijn er plekken waar dat goed gaat, maar moet het op sommige plekken beter, zoals het voetbalveld. In dat kader lanceerde de KRO-NCRV het programma De roze supporters en de actie #spreekjeuit tegen homofobe sprekkoren. ,,Of nu met deze in regenboogkleuren verlichte kerken, want we beseffen dat religie en acceptatie soms een ingewikkelde combinatie is. Ik ben trots op de deelnemende kerken die deze dialoog aan willen gaan.”

Radio

KRO-NCRV besteedt vervolgens ook via de radiogolven aandacht aan de liefde. Zo presenteren verschillende radiomakers hun programma vanuit een van de kerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om Spraakmakers op NPO Radio 1 en De Wild in de Middag (NPO Radio 2). Die eerste is één van de twee uitzendingen die in Zwolle worden gemaakt, samen met de De Ochtend van 4 (NPO Radio 4).

Ook heeft de omroep een speciale tv-spot gemaakt, wordt in verschillende tv-programma’s aandacht aan het thema besteed en is er onder meer een eigen KRO-NCRV-boot die meevaart bij de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam.