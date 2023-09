Deze molen in Hasselt opent de deuren tijdens Open Monumentendag

Maria (24) blijft in de cel voor mishande­len baby in Dalfsen, rechtbank vreest vlucht naar Oekraïne

Het meisje van net 1 jaar oud belandde met botbreuken aan beide armen en benen in het ziekenhuis. Hoe? Justitie verwijt haar 24-jarige moeder Maria K. uit Oekraïne zware mishandeling, samen met haar ex-vriend uit Dalfsen. Maria K. blijft in de cel, omdat de rechtbank bang is dat ze eenmaal op vrije voeten naar Oekraïne vlucht.