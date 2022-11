Deze Zwolse volksbuurt zet voor elke Oranje-wedstrijd een tent in de straat: ‘Moet een groot feest worden’

Boze boeren trekken eensgezind streep: ‘Wat nu in Overijssel gebeurt, kan straks overal gebeuren’

Geen dwangsommen voor veehouders die door de stikstofcrisis in de problemen zijn geraakt. Dat was de harde boodschap van honderden boeren die woensdag voor het provinciehuis in Zwolle protesteerden. Tot frustratie van de actievoerders wilden provinciebestuurders niet publiekelijk in discussie gaan over hun eisenpakket. ,,Ze zijn bang voor camera’s.’’

16 november