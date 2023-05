Dick Schreuder beste trainer, Thomas van den Belt verkozen tot beste speler van Keuken Kampioen Divisie

Na jaren rondzwer­ven is de familie Vellios thuis in Zwolle: ‘Willen zelfs fietsen aanschaf­fen’

Tolis Vellios (31) ging de afgelopen jaren van club naar club. Vaak zonder succes. Totdat hij in de zomer bij PEC Zwolle neerstreek. Daar groeide hij uit tot cultheld en had hij een belangrijk aandeel in de promotie. ,,Ik voel me thuis in Zwolle.”