Dieze West toont zich geduldig en dat loont tegen Rouveen: ‘Het moest wel uit de tenen komen’

Fenix Museum zamelt koffers in bij Zwols museum Anno: honderden particulie­re donaties gevraagd voor kofferdool­hof

Het Rotterdamse Fenix-museum komt naar museum Anno in Zwolle toe. Het museum in oprichting houdt op zondag 19 maart van 10.00 tot 16.00 uur een inzameldag voor koffers. In totaal zoeken ze tweeduizend koffers uit heel Nederland.

3 februari