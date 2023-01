Dikke tranen bij Dalfsen: ‘De meiden willen zó graag eerste worden’

HandbalHet had zo mooi kunnen zijn voor Dalfsen. Met twee wedstrijden in twee dagen tijd kon de ambitieuze hoofdklasser een flinke slag slaan in de race om de titel. De missie van de Dalfser meiden eindigde echter in een tranendal.

De inhaalwedstrijd op vrijdagavond tegen laagvlieger HVZ-Vivendi leverde nog weinig problemen op voor Dalfsen. Door de 26-32 zege kwam de ploeg van trainster Ellen Klumper op gelijke hoogte met lijstaanvoerder Stevo, de tegenstander op de zaterdagavond. En dat bleek andere koek. De meer ervaren Tukkers sloegen in de slotfase van de gelijkopgaande wedstrijd keihard toe, wonnen met 26-27 en namen een voorsprong van twee punten in de strijd om de titel. Zo werd niet Dalfsen, maar concurrent Stevo de grote winnaar van het weekeinde.

Ellen, geloof je nog in het kampioenschap?

Dalfsen-coach Ellen Klumper: ,,Eerlijk gezegd niet meer zo. Als we gelijk eindigen bepaalt niet het doelsaldo, maar het onderling resultaat de rangorde. Ons doelsaldo is beter, maar Stevo heeft twee keer van ons gewonnen. Zij moeten dus nog twee keer een fout maken in de laatste acht wedstrijden. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. En wij mogen dan sowieso nergens meer een punt laten liggen. Soms maak je als nummer twee ook nog kans om te promoveren, daar heb ik m’n hoop nu op ingezet.”

Wat is jullie gevoel na de verloren wedstrijd tegen Stevo?

,,De meiden waren echt heel verdrietig, ze moesten allemaal huilen. Ze willen zó graag eerste worden. Het was mooi om hun emotie te zien. Tot mijn eigen verbazing was ik zelf niet van slag. Ik ben vooral trots op ze. Natuurlijk, dit was een sleutelwedstrijd en het is zo jammer dat we die verliezen. Maar kijk eens wat we hebben laten zien. De tribune zat helemaal vol. Alles bij Dalfsen zit weer in de lift.”

Waarom is promotie zo belangrijk voor jullie?

,,Wij denken echt dat we in de tweede divisie goed mee kunnen komen. Het technische, snelle handbal daar past veel beter bij ons. Het is zo jammer dat we nu waarschijnlijk nog niet uit deze klasse komen. De groep wordt steeds meer een echte groep. In de voorbereiding hebben we tegen veel ploegen uit de tweede divisie geoefend. Sommige wedstrijden wonnen we, andere verloren we nipt. Dus het is niet alleen op gevoel gebaseerd. We weten dat we het niveau aankunnen.”

Hoe gaan jullie de rest van het seizoen afmaken?

,,Deze klap moeten we eerst even verwerken. Verliezen van Stevo is niet het ergste. Zij hebben ons op ervaring gepakt en haalden echt de angel uit ons spel. Sterkhouders Lissa van Dam en Femke Beumer kwamen er niet aan te pas. Maar dat we nu de kans om eerste te eindigen in de competitie wel erg klein zien worden, daarover zijn we heel erg teleurgesteld. We kunnen niks anders doen dan de laatste wedstrijden allemaal volle bak te gaan en te hopen dat Stevo nog ergens iets laat liggen.”

HVZ-Vivendi – Dalfsen: 26-32

Dalfsen – Stevo: 26-27 (15-15)

Doelpunten Dalfsen: Julia Booijink 8, Lissa van Dam 5, Femke Beumer 5, Louise de Roode 2, Sophie de Roode 2, Merith Ganzeboer 1, Finn Teters 1, Evi Rienstra 1, Daniëlle Wendt 1