Dilara (25) was opgegeven, nu bedankt ze iedereen: haar broer gematcht als donor

met video Met goudkleuri­ge koepel op het dak is moskee in Zwolle beter herkenbaar als gebedshuis: ‘Eindelijk’

‘Eindelijk’ klinkt het dinsdagochtend uit vele kelen op het dak van de moskee aan de Luttekeweg in Zwolle. Met een man of tien is zojuist de koepel op het gebedshuis geplaatst. De moskee is nu echt een moskee: ,,Onze gemeenschap kijkt hier al jaren naar uit.’’

5 juli