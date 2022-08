Dilara uit Zwolle gaat van vmbo naar vwo na verlate schoolkeuze: ‘Geschenk uit de hemel’

Zwollenaar (62) probeert 13-jarig meisje te verleiden met naaktfoto’s, opsporen man was gemakke­lijk

Een 62-jarige Zwollenaar is veroordeeld tot een maand celstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. M.H. heeft zich schuldig gemaakt aan verleiding van een 13-jarig meisje uit Zwolle en het sturen van naaktfoto’s, zo stelt de rechtbank in Zwolle vast. Ze zou een tientje kunnen krijgen als ze naar zijn huis kwam, al of niet met haar zusje, om seksuele handelingen te verrichten.

