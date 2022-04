Dit bijzondere pontje bij Zwolle gaat weer in de vaart, maar zonder veerman Versteegh: ‘We gaan hem verschrikkelijk missen’

‘Als ik niet de veerman was, dan was een ander het.’ Drs. P zong het al in zijn befaamde Veerpont en hier in Haerst, een buurtschap tussen Hasselt en Zwolle, wordt het werkelijkheid. Jacob Versteegh was jarenlang het gezicht van het Haersterveer. Met zijn wat knokige uiterlijk, op klompen of blote voeten, bracht hij duizenden mensen naar de overkant. Via een spiegel in zijn huis aan de oever van de Vecht zag hij potentiële passagiers aankomen.