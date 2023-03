Dit dorpje bij Zwolle krijgt mogelijk forse uitbreiding: ‘Van mij mogen hier 100 huizen komen’

met poll Hoe gratis test voor zwangere vrouwen gevoelig ligt: ‘We glijden af naar maakbare samenle­ving’

,,Deze ga je wel laten testen, toch? Want dit hoeven we niet meer in onze samenleving”, is wat Linda Germs uit Apeldoorn te horen krijgt als ze met haar bolle buik en zoontje Lukas door de supermarkt loopt. Lukas heeft het downsyndroom en dat had tijdens de vroege zwangerschap al ontdekt kunnen worden met de NIP-test. Die wordt binnenkort gratis, maar hoe wenselijk is dat?