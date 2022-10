Dit is de opvolger van omstreden Fundatie-directeur Ralph Keuning: ‘Een nieuw tijdperk’

Beatrice von Bormann is benoemd tot nieuwe directeur van Museum de Fundatie in Zwolle en in Heino/Wijhe. Daarmee is zij de opvolger van de omstreden oud-directeur Ralph Keuning. Von Bormann start haar nieuwe functie vanaf 1 januari 2023.

Keuning, die het museum in vijftien jaar tijd landelijk op de kaart zette, vertrok deze zomer ‘in goed overleg’ als directeur. Hij wordt nog wel ingehuurd als zelfstandig adviseur. Een onafhankelijk onderzoek bracht begin dit jaar in kaart hoe een groot deel van het Fundatie-personeel in Zwolle en Heino/Wijhe gebukt ging onder Keunings manier van leidinggeven.

Uit een intern rapport bleek dat een groot deel van het personeel ‘uitgemergeld’ en ‘murw geslagen’ was door het gedrag van Keuning op de werkvloer. Over de termen ‘angstcultuur’ en ‘uitgemergeld personeel’ stelt de Ermeloër dat hij zich hier niet in herkent. ,,We hebben hoge ambities met De Fundatie. Die heb ik geleefd. Ik herken mij niet in de betitelingen. Wel in de ambitie.’’

Volgens de voorzitter Raad van Toezicht is in Von Bormann een bestuurder gevonden met een grote kennis en passie voor de kunsten. ‘Bij haar staat het welzijn van de medewerkers en een goed werkklimaat hoog op de agenda. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat er met de benoeming van Beatrice von Bormann een nieuw tijdperk aanbreekt bij Museum de Fundatie, en dat zij het hoge niveau van het museum in de komende jaren op inspirerende wijze zal verstevigen en uitbouwen.’

Volledig scherm Beatrice von Bormann volgt Ralph Keuning vanaf januari 2023 op als directeur van De Fundatie. © Hans van Eijsden/Frans Paalman

Meer rust in de organisatie

‘Ik zie er enorm naar uit om een nieuw begin te maken en een koers uit te zetten die aspecten van het bestaande beleid verdiept en uitbreidt. Denk richting het Oosten, met een focus op Centraal- en Oost-Europa, maar die ook de actuele canon verbreedt door meer werk van vrouwelijke makers en makers uit het globale Zuiden te tonen. Tegelijkertijd is het van belang om nu vooral rust in de organisatie te brengen en veranderingen geleidelijk te introduceren’, laat Von Bormann weten in een reactie op haar benoeming.

Beatrice von Bormann is kunsthistoricus en werkt sinds 2017 als conservator moderne kunst bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Hier maakte ze onder andere de tentoonstellingen Maria Lassnig – Ways of Being en Kirchner en Nolde: Expressionisme en Kolonialisme. Daarvoor werkte zij onder meer als Hoofd Collecties en conservator bij het Museum der Moderne Salzburg, maakte ze als zelfstandig conservator grote tentoonstellingen in binnen- en buitenland en gaf ze als gastonderzoeker les aan de Universiteit van Amsterdam.

Vooralsnog worden de taken nog tot eind december waargenomen door interim directeur-bestuurder Rob Zuidema.

