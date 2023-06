Dit is het programma van PEC Zwolle voor het komende eredivisieseizoen

‘Verfoeide exoot’ als extra argument voor een zonnepark op oude vuilstort in Hattem

Komt er wel of geen zonnepark op de voormalige vuilstort in Hattem? Het zal nog even duren voor een antwoord op die vraag komt. Maar de plaatselijke politiek kan er op 10 juli wel voor zorgen dat het meer dan vijf jaar oude plan niet helemaal in de prullenbak belandt. En de voorstanders hebben er, dankzij de natuur, een argument bij gekregen.