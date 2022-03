Dit nieuwe restaurant in Zwolle moet je een keer ervaren

Sassen­poort in Zwolle krijgt metamorfo­se: ‘We zijn een randver­schijn­sel in de stad’

De Sassenpoort in Zwolle gaat op de schop. Schrik niet, aan de buitenkant blijft het eeuwenoude icoon onaangeroerd. Binnen verandert veel. Dat moet meer bezoekers lokken. ,,We verdienen een centrale plek in de stad.’’

23 maart