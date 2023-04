Dit stuurden jullie in: broers uit Flevoland gooien hoge ogen in Zweden • Mooie cheque voor zanggroep

indebuurt.nl Rhodé (11) speelt op de Zwolse kleedjes­markt viool: 'We zaten om 6 uur al op de fiets'

In de Diezerstraat in Zwolle klinkt het geluid van een viool. Rhodé (11) bespeelt het instrument om op de kleedjesmarkt op Koningsdag wat extra geld te verdienen. Haar familieleden Pjotr (18) en Silke (15) helpen mee met de verkoop. “We zaten om 6 uur vanochtend al op de fiets om alle spullen naar de stad te brengen. Dat ging net”, lachen ze. “We propten alles in kratten en boodschappentassen.”