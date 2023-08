Dit stuurden jullie in: opa en kleindochter uit Zwolle vieren verjaardag Mick Jagger • Afscheid van geliefde collega’s op school in Zwartsluis

Het is het best vertoeven in Dalfsen, en dat zien inwoners zelf ook: ‘Iedereen groet je hier altijd’

Waar kun je in heel Nederland het best vertoeven? In Dalfsen, blijkt uit CBS-cijfers. De gemeente scoort het beste op allerlei aspecten die samen de ‘brede welvaart’ vormen. Wat maakt Dalfsen nou zo fijn? ,,Mensen hebben hier niet veel nodig om gelukkig te zijn.”