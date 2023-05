Dit zijn de vijf wedstrijden waar PEC Zwolle aanstaande vrijdag vertrouwen uit kan halen

indebuurt.nl Hier in Zwolle kun je dauwtrap­pen (en dauwvaren) met Hemelvaart

Het is voor sommige Zwollenaren een bijzondere traditie: dauwtrappen met Hemelvaart. Je staat samen vroeg op om vervolgens te genieten van de natuur in Zwolle. Waar komt deze gewoonte eigenlijk vandaan? En waar in Zwolle kun je dauwtrappen?