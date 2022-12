Dodelijk ongeluk van Fleur (16) uit Zwolle laat diepe sporen na: ‘Familie is intens verdrietig’

In de rij voor de snackbar in Zwolle en dan gaat het mis: vechtersba­zen delen rake klappen uit

Twee mannen in de rij voor de snackbar in Zwolle worden uit het niets mishandeld door twee andere mannen. Ze houden er verwondingen aan hun mond en neus aan over. Een van de twee daders is gepakt, de ander is nog spoorloos.

23 december