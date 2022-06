Doorgeladen revolver in bed, drugs en zakken vol geld in huis Zwolle: burgemeester sluit woning

Indrukwek­kend regionaal eerbetoon aan alle brandweer­lie­den die stierven tijdens hun werk

De brandweer in IJsselland heeft vandaag veel werk gemaakt van de jaarlijkse herdenking voor collega's die tijdens hun werk stierven. Posten in de hele regio maakten het zogenaamde ereteken met twee waterstralen. Speciale aandacht was er voor de twee Zwolse spuitgasten die dertig jaar geleden om het leven kwamen.

20 juni