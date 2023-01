Dorpscafé is terug dankzij inwoners Hoonhorst: ‘Deze plek mocht niet kwijt’

Gerri en Arie bouwden eigen tiny house, maar staan noodgedwon­gen op camping bij Dalfsen

Door een samenloop van omstandigheden verblijven Arie en Gerri Evertsen al een tijdje in hun zelfgebouwde tiny house op een camping nabij speeltuin Madrid in Hessum. Een tijdelijke oplossing, die nijpend wordt nu buiten het kampeerseizoen de watertoevoer is afgesloten. De twee zouden het liefst een kleine woning betrekken, maar het aanbod in de gemeente Dalfsen is minimaal en sluit niet aan op hun wensen.

