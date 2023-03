Drie ernstig gewonden na botsing met meerdere auto’s op kruispunt bij Dalfsen

Zwolle schuift komst vijfde coffeeshop voor zich uit: ‘Hoeveel werk kost afgeven van vergunning?’

Wie wiet wil inslaan, kan op dit moment nog steeds op ‘slechts’ vier plekken in Zwolle terecht. Dit mogen er vijf zijn. Bijna twee jaar na sluiting van The New Balance weigert de gemeente de inschrijving echter te openen.