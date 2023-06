Drie redenen waarom er nog (bijna) nergens een nieuw provinciebestuur is

De verkiezingen van 15 maart lijken alweer een eeuwigheid geleden, maar bijna drie maanden later is - op Limburg na - in geen enkele provincie een nieuw bestuur gepresenteerd. Nog nooit duurde het formeren zo lang, hoe kan dat?

In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart was Caroline van der Plas alomtegenwoordig. In elke talkshow schoof ze aan, bij soms wel meerdere op één avond. Haar partij zou wel eens de grootste kunnen worden, een stunt was in de maak.

Niet alleen de BBB-voorvrouw was hot, de provinciale politiek stond wekenlang in het middelpunt van de belangstelling. De verkiezingen voor Provinciale Staten leefden nooit zoals dit jaar het geval was. De apotheose was historisch, BBB werd in alle provincies de grootste partij. De kaarten waren opnieuw geschud.

Zomerreces

Zo enerverend als het in maart was, zo rustig is het nu. Bijna drie maanden later heeft op Limburg na nog geen enkele provincie een bestuursakkoord gepresenteerd. Vier jaar geleden duurde het ook al langer dan gebruikelijk, maar toen werden de akkoorden eind mei, begin juni gepresenteerd. Nu koersen de meeste provincies op een akkoord ‘voor het zomerreces’.

Flevoland heeft de beste papieren om Limburg na te volgen. Hier bouwen BBB, PVV, VVD, SGP en - aanvankelijk met lichte tegenzin - ChristenUnie aan een coalitie. Formateur en oud-burgemeester van Urk Pieter van Maaren liet deze week weten dat er binnenkort een akkoord ligt. ,,We zijn nu de puntjes op de i aan het zetten.’’

Tegenpolen

In Overijssel onderhandelen de tegenpolen BBB en GroenLinks samen met VVD, PvdA en SGP. Af en toe komt er een snippertje informatie naar buiten. Onlangs lieten de Overijsselse informateurs per brief weten dat de partijen de afgelopen weken vooral over het hete hangijzer landbouw en natuur hebben gesproken.

De Gelderse partijen onderhandelen onder leiding van oud-minister Ank Bijleveld over een coalitie met BBB, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie. Volgens Rik Loeters, voorman van BBB Gelderland, is het de bedoeling om eind deze maand klaar te zijn. ,,We zijn voortvarend aan het werk.’’

Waarom hebben de partijen zoveel tijd nodig? Daarvoor zijn drie redenen aan te wijzen.