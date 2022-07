Drie schuren volledig in de as gelegd bij brand in woonwijk Zwolle

De brand aan de Vestingstraat in Stadshagen werd rond half vijf vanochtend gemeld. De rook was in de wijde omgeving te zien. De Zwolse brandweer kreeg ondersteuning van de korpsen uit Hattem en Wezep. De brand was snel onder controle. De brand woedde in drie aan elkaar gebouwde schuurtjes achter een blok met woningen.