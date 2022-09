Droom komt uit voor metalband Undawn: ‘Als je niet van geschreeuw houdt, wordt het lastig’

Tachtig jaar oude boom in Assendorp dreigt gekapt te worden: ‘Dit laten we niet gebeuren’

De oude grauwe abeel in de Zwolse wijk Assendorp moet weg. Volgens woningcorporatie Openbaar Belang is de boom, die zo’n 80 jaar oud is, topzwaar en gevaarlijk. Deskundigen en omwonenden zijn het daar niet mee eens. ,,Snoei enkele stevige takken en de boom kan nog jaren mee.”

