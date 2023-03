Droom van Lisanne, Remco, Kristian en Bert komt uit: deze zomer uitleven op de pumptrackbaan in Hasselt

Benefiet in Grote kerk in Hasselt voor noodhulp aan Syrische stad Aleppo

In de Grote Kerk aan de Markt in Hasselt wordt zaterdag 4 maart een benefietconcert gegeven met als titel Hoop voor Aleppo? De opbrengst is bestemd voor noodhulp aan de Syrische stad Aleppo, die zwaar getroffen is door de aardbeving op 6 februari.