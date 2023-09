Droom van Merijn (23) na één jaar pabo in duigen: ‘Is dit de manier om het lerarentekort op te lossen?’

indebuurt.nl Kijktip: Lourdes uit Zwolle doet mee aan het tv-programma You Never Walk Alone

Denk jij dat wandelen ontspannend is? Voor Lourdes Hamer uit Zwolle is dat wel anders! Deze stadsgenoot doet mee aan het tv-programma You Never Walk Alone, waarbij wandelen behoorlijk afzien is.