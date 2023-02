Drukbezochte Sassenpoort zoekt poortwachters: alle enthousiastelingen zijn welkom

Expert: ‘Rechter­lij­ke dwaling in zaak rond dood Ruth Tillema uit Zwolle’

De veroordeling van Gerrit K. voor het doden van de 76-jarige weduwe Ruth Tillema in Zwolle in 2013, is onterecht. Dat stelt de bekende rechtspsycholoog Peter van Koppen in het nieuwe boek De Zwolse zwendel van het project Gerede Twijfel. ,,Er is geen bewijs dat hij haar gedood heeft, alleen dat hij haar heeft afgeperst.”