Dubbele moord McDonald’s Zwolle: ‘Geen liquidatie, Veysel Ü. was in paniek’

Veysel Ü. (32) schoot op 30 maart de Zwolse broers Ali en Hüseyin Torunlar dood in het bomvolle McDonald’s-restaurant in Zwolle-Noord. Hij sloeg op de vlucht, maar meldde zich nog dezelfde avond op het politiebureau in Deventer. Donderdag 7 juli is in de rechtbank in Zwolle een inleidende zitting over de dubbele moord. Ü. is daar zelf niet bij. Het rechercheonderzoek onder de naam Tanzania is nog in volle gang.