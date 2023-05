Duizenden Zwolse scholieren leren volgende week niet in het klaslokaal, maar op een festival

hockey zwolle Mannen van HC Zwolle moeten in de eerste klasse de scherven weer aan elkaar plakken: ‘Het doet pijn’

Voor HC Zwolle is het doek gevallen. Wat er al enkele weken aan zat te komen, is definitief geworden. De gang naar de eerste klasse is een feit na de nederlaag in het spectaculaire gevecht met HCAS: 5-6.