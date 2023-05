Duizendste bezoeker voor ‘gemoedelijk en toegankelijk’ Zwols wijktheater ZZUit

Vertraging in onderzoek naar toekomst van sporthal Heino: ‘Te veel vragen en meer onderzoek nodig’

Wordt het renovatie, nieuwbouw of gaat de sporthal naar een nieuwe locatie toe? In Heino en op het gemeentehuis in Raalte zijn ze daar nog niet over uit. Een extern onderzoek moest daar dit voorjaar duidelijkheid over geven, maar loopt vertraging op.