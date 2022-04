Eefje en Elske (beiden 35) uit Zwolle dit jaar jongste vrouwelijke lintjesontvangers van Nederland

Met video Mysterieus telefoon­tje leidt in 2018 tot magische Doe Maar-show in Hedon: ‘Vrienten was popicoon’

Verslagenheid bij poppodium Hedon in Zwolle na het overlijden van zanger en componist Henny Vrienten (73). Hedon was in 2018 de plaats waar Doe Maar zijn tour vanwege het 40-jarig jubileum aftrapte. Ook één van de afscheidsconcerten stond hier vorig jaar op de planning, maar dat kwam er niet meer van. ,,Henny Vrienten was een popicoon.”

25 april