Eén bewoner te veel in ‘overlastpand’ aan de Groeneweg in Zwolle, oordeelt rechter

Poptempel in Zwolle kan niet wachten op nieuw onderkomen tegenover theater: ‘Misschien wel meer zalen’

Hoewel het 10-jarig jubileum nog voor de deur staat, is poppodium Hedon in Zwolle al volop bezig met een nieuw onderkomen. De schetsen liggen er, dus gaat manager Remko van Kan het liefst gelijk aan de slag met het nieuwe pand met ‘landelijke uitstraling’. ,,Helaas moeten we nog even wachten.’’