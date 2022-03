Een meterslang bloedspoor: Zwolse buurt wordt wakker ín plaats delict

video Onderwijs­mi­nis­ter Dijkgraaf bezoekt Zwolse opleiding (en test meteen de virtuele graafmachi­ne)

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) bracht vanochtend een werkbezoek aan de Zwolse vestiging van het Zone.college. Om te praten over kansen, bedreigingen en ontwikkelingen in het ‘groene’ mbo en vmbo. En om even virtueel de handen uit de mouwen te steken.

21 maart