Een prijs is even uit beeld, maar getreurd wordt er niet bij Heino want handhaving is een feit

Zulfa, die de aardbeving in Turkije overleefde, mag bij haar broer Zakwan in Zwolle blijven

De dankbaarheid overheerst bij Zwollenaar Zakwan Alhalabi (38). Hij kreeg woensdag bericht van de Immigratie- en Inlichtingendienst (IND) dat zijn zus Zulfa (18) in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Zij heeft het syndroom van Down en was na de aardbeving in Turkije alleen overgebleven.