Eerste huis voor gescheiden ouders geopend in Zwolle: ‘Willen geen boze exen voor de deur zien’

In de wijk Aa-Landen is gisteren het eerste Parentshouse van Zwolle geopend: tijdelijke woonruimte voor ouders voor wie samenwonen niet meer gaat. Bewoners in scheiding of een relatiecrisis kunnen hier maximaal een jaar wonen. Dit voorkomt escalatie, omdat beide echtelieden in de buurt van hun kinderen kunnen blijven wonen.