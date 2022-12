Eetpubliek in Zwolle krijgt steeds meer trek in dictators

Zwollena­ren vrezen voor privacy door uitzicht­punt op 45 meter hoogte: ‘Voelen ons beduveld en belazerd’

Binnenstadbewoners van Zwolle maken zich grote zorgen over het nog te bouwen Handelshuys, waarin filmtheater Fraterhuis en een uitzichtpunt op 45 meter hoogte moeten komen. ,,We hebben straks geen enkele privacy meer.” Wethouder Monique Schuttenbeld van Zwolle wil in gesprek, maar de vraag is of er nog iets aan de plannen verandert.

7 december