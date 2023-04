Eigenaren 't Pestengasthuys openen nieuwe horecazaak: 'Er is niks in Nederland dat lijkt op dit'

indebuurt.nl Fundaparel: dit vrijstaan­de Zwolse klushuis met riante tuin biedt veel potentie

In de gemeente Zwolle staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Of juist een vrijstaand klushuis met potentie, zoals dit stulpje aan de Oude Deventerstraatweg in Zwolle-Zuid. Kijk je mee?