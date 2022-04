Eis 27 jaar cel tegen De Gier: ‘Hij heeft Henk Wolters in Zwolle doodgeschoten’

Justitie eist 27 jaar celstraf tegen Michel ‘De Gier’ B. uit Zwolle. Hij wordt verdacht van de moord op Henk Wolters op oudejaarsavond 2019 en van een ondergrondse opslag met tientallen wapens in Zwolle. Volgens justitie had De Gier meerdere motieven voor de moord. Zo zou Wolters hem hebben verlinkt bij de politie.

Wolters, ook wel ‘Oortje’ genoemd, werd op oudejaarsavond 2019 door 45 kogels geraakt bij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle. Pas een uur later vinden twee jongeren Wolters op straat, zwaargewond. Hij overlijdt ter plaatse.

Michel B. werd in de Zwolse onderwereld al direct genoemd als mogelijke betrokkene. De politie pakt hem pas in maart 2021 op. Hij is in beeld gekomen na de vondst van een ondergrondse wapenopslag op landgoed Schellerberg vlakbij Hogeschool Windesheim. Op veel wapens en munitie worden DNA-sporen van B. gevonden.

Uitgerechercheerd

Ook bij justitie was de naam van B. al vanaf 1 januari 2020 in beeld, gaf de officier van justitie vanochtend aan in zijn requisitoir (aanklachtrede). Net als een hele reeks andere mogelijke verdachten, die onder andere door tips vanuit het criminele circuit in beeld kwamen.

In de zomer van 2020 waren al die namen ‘uitgerechercheerd’. Maar op de lijst van het onderzoeksteam Monaco, dat de moord onderzocht, prijkte nog altijd één naam: Michel B. ,,Alsof toeval niet bestaat wordt dan op 8 september de wapenvoorraad van Michel B. gevonden’’, aldus de officier. ,,Met daarin het moordwapen.’’

Handschrift

Want dat de opslag van De Gier was, daar bestaat volgens justitie geen twijfel over. De wapens en verpakkingen zaten vol vingerafdrukken en DNA-sporen van de Zwollenaar. Ook het handschrift op de verpakkingen komt overeen met het handschrift dat in de agenda van B. is gevonden.

Tussen de wapens zat ook de omgebouwde semi-automatische Glock 17 waarmee volgens deskundigen zeer waarschijnlijk Henk Wolters is doodgeschoten. Ook lagen in de wapenopslag patroonhouders en munitie, waarvan ‘niet is uitgesloten’ dat die bij de moord zijn gebruikt.

‘Wie praat, die gaat’

Volgens justitie had De Gier redenen te over om met Wolters af te rekenen. Er speelde al een ouder conflict, omdat B. Wolters beschuldigde van het stelen van een tonnetje met wapens, geld en drugs. Daarnaast blijkt uit verklaringen dat Wolters na zijn vrijlating in 2019 (hij was hoofdverdachte in een onderzoek naar wapen- en drugshandel) is gaan praten met de politie.

Wolters zou bij de Wijthmenerplas bij Zwolle hebben afgesproken met een agent en daar ‘over De Gier alias Michel B. hebben verklaard', stelt de officier van justitie op basis van een verklaring. ,,Wie praat, die gaat, zeggen ze in sommige kringen. En dit speelde kort voor de moord.’’

Geen alibi

Hoewel De Gier tijdens eerdere rechtszittingen meermaals aangaf een alibi te hebben en te kunnen laten zien, is hem dat niet gelukt. Zoals de officier het zegt: ,,Er zijn geen verklaringen of onderzoeksresultaten die getuigen van een andere activiteit rond die tijd dan het doodschieten van Henk Wolters’’.

De Gier ontkent alles, bleek vorige week al tijdens de behandeling van de feiten door de rechtbank in Zwolle. Hij zou de wapens ‘weleens hebben aangeraakt’ bij een vriend thuis, maar de naam van die persoon weigert hij te noemen. Volgens de officier van justitie ‘kan hij niet met die verklaring wegkomen'.

Later meer.