Elikia Mbinga maakt overstap van PEC Zwolle naar VVOG

Droge jaarwisse­ling in deze regio, (legaal) vuurwerk afsteken kan ook veilig

Wie vannacht even na twaalven in het oosten van Nederland op straat de buren een gelukkig nieuwjaar wil wensen, kan de paraplu binnen laten. Zelf vuurwerk afsteken kan ondanks de harde wind ook veilig, als het maar legaal siervuurwerk is.

31 december