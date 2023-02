Eline en Suze vieren carnaval als de Zwolly Dots: 'Het kostuum maken we zelf'

indebuurt.nlCarnaval vier je het liefst samen, vinden Eline Westervaarder (37) en Suze Ernst (40). Daarom riepen ze carnavalsclub ‘De Zwolly Dots’ in het leven. Feestvieren in Zwolle en nieuwe mensen ontmoeten, dat was het idee. Al gauw meldden zich dertien meiden aan. “We zijn geen vereniging, maar beperken de festiviteiten tot het weekend van carnaval. We noemen het een gelegenheidsclub.”

De twee hebben een hechte vriendschap. “Negen jaar geleden ontmoetten we elkaar via Marktplaats. Ik verkocht een tafeltje en Suze kwam dat ophalen. Zo raakten we aan de praat”, vertelt Eline.

Carnaval in Zwolle

Sinds hun tienerjaren vieren ze carnaval in Zwolle. “Zwols carnaval is niet zo over de top als in het zuiden. Hier loop je soms als enige in je carnavalsoutfit op maandagmorgen door de Assendorperstraat op weg naar het carnavalsconcert in de Theater De Spiegel”, lachen de twee. “Maar dat maakt het niet minder gezellig.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm De Zwolly Dots-trui. © indebuurt Zwolle.

Knipoog naar De Dolly Dots

De naam Zwolly Dots kwam zomaar bij Eline op en is een knipoog naar de zanggroep De Dolly Dots. “We maakten speciaal een microfoon met verlengstuk, zodat wij en onze medecarnavalvierders de Dolly Dots-liedjes kunnen zingen. We hebben de songteksten alvast een beetje geoefend.”

Blauw kostuum

De carnavalskostuums bedenken de vriendinnen zelf. Trots laten ze een blauwe trui met een zelfontworpen logo van de Zwolly Dots zien. “Laats hadden we onze eerste passessie ofwel ontmoetingswijntje met alle clubleden. Dat was gelijk heel gezellig!”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Suze en Eline tijdens hun eerste carnaval samen. © Eigen foto

Verbinden met elkaar

Een puntgaaf idee, in het middelpunt staan, er een punthoofd van krijgen: de naam ‘Zwolly Dots’ leent zich voor heel wat woordgrappen volgens de meiden. “Carnaval moet wel een beetje gek en lollig zijn.” Maar als het over het doel van de club gaat, zijn ze – als puntje bij paaltje komt – bloedserieus: “Het gaat ons vooral om de sociale contacten. De meeste clubleden kenden elkaar nog niet”, vertelt Eline. “Samen carnaval vieren draait om nieuwe vriendschappen en feestvieren”, vult Suze aan.

Vrijdagavond 17 februari starten de festiviteiten voor de Zwolly Dots. Op welke locaties in Zwolle ze het precies gaan vieren, hebben ze niet helemaal uitgestippeld. “Daar waar je kunt betalen met carnavalsmunt ‘t Muntien”, zegt Suze. “Dat zal vooral rondom de Grote Kerk zijn: het middelpunt van het feest.”

Eigenaar van kar gezocht

Hoewel de clubleden dit weekend pas voor het eerst samen carnaval vieren, brainstormen ze wel over de toekomst. “Ons eigen clubhuis lijkt mij bijvoorbeeld heel gaaf”, vertelt Eline. “En een kar voor in de optocht is natuurlijk helemaal geweldig!” Waar kareigenaren of nieuwe clubleden zich kunnen aanmelden? “Stuur een berichtje via onze Instagram.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!