Ellen en Reinout kregen voorrang op een huis toen hun appartement werd gesloopt: 'Nu hebben we een tuin'

Een geluk bij een ongeluk was het toen Ellen Dijkstra (34), Reinout Dijkstra (32) en hun dochter Okke (1) voorrang kregen op een sociale huurwoning in Zwolle. Hun appartement werd gesloopt, maar daar kregen ze een huis mét tuin in Aa-landen voor terug. Het nieuwe stulpje toverden ze om tot kleurrijke boel. Een knalgele trap, rode tafel en blauwe muur: de vrolijkheid spat ervan af. "Als we het zat zijn, schilderen we er gewoon overheen."

Ellen groeide op in Limburg en Reinout in Friesland. Maar de twee ontmoetten elkaar in Zwolle, waar ze allebei studeerden aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Ellen studeerde interieurarchitectuur en Reinout illustratie. “Daarna bleven we in Zwolle hangen. We vinden het hier heerlijk en onze vrienden wonen hier.”

Dorps en stads tegelijk

Wat Zwolle zo fijn maakt volgens het stel? Reinout legt uit: “Het is kneuterig en niet te intimiderend, maar tegelijkertijd heeft het alle voorzieningen van de stad. Een nadeel is dat onze familie zo ver bij elkaar vandaan woont. Met kerst sjezen we dan van de ene kant naar de andere kant van het land.”

De woonkamer.

Een geluk bij een ongeluk

Ellen en Reinout woonden voorheen in een appartement aan de rand van het centrum. Totdat er zich een buitenkans aandiende. Omdat hun appartement werd gesloopt, kregen ze voorrang voor een sociale huurwoning. “Een geluk bij een ongeluk”, vertelt Ellen. Toen het huis aan de Amer op de Woningzoeker verscheen, was het stel meteen enthousiast. “Het was 2020 en de coronapandemie begon net. We wilden heel graag een huis met een tuin om de lockdown lekker buiten uit te zitten.”

De oplevering van de woning gebeurde telefonisch vanwege de lockdown. “Hoe het huis werd achtergelaten, was dus een complete verrassing. Dat was wel spannend”, zegt het stel. “De tuin was overwoekerd en een gat in de wcdeur was achter een A4’tje verstopt.”

De knalgele trap.

Knalgele trap

Toch knapte het huis volgens het stel erg op van een nieuwe stuclaag en een flinke schilderbeurt. Het mag dan wel een huurhuis zijn, dat hield ze niet tegen om los te gaan met verf. En dat is meteen bij binnenkomst duidelijk. De knalgele trap springt in het oog. Ook in de woonkamer is maar weinig wit gelaten. “We denken altijd: het is maar verf. We worden vrolijk van kleur. En als we het zat zijn, schilderen we er gewoon overheen.” Of de muren regelmatig veranderen van kleur? “Zo’n vier keer per jaar moet er een kamer aan geloven. De kleuren kiezen we puur op gevoel, net als bij een schilderij.”

Wie wat bewaart, die heeft wat

Overal in huis pronken diepgroene veloursgordijnen voor de ramen. De gordijnstof kwam na tientallen jaren ineens weer van pas. “De tante van Ellen heeft ergens in de vorige eeuw een rol velours gordijnstof op de kop getikt. Ellens moeder naaide daar in een weekend alle gordijnen van. Het grappige is dat velours tien jaar geleden helemaal niet in de mode was. Maar nu is het superhip.”

"Zo'n vier keer per jaar moet er een kamer aan geloven. De kleuren kiezen we puur op gevoel, net als bij een schilderij."

Tweedehands en vintage

Ellen en Reinout kochten veel tweedehandsmeubels die ze vervolgens pimpten en een eigen draai gaven. “De tafel is van Marktplaats. We zaagden de hoeken rond en schilderden het blad knalrood. Het tv-meubel vonden we in de winkel van Aukje en Gerrit. Toevallig combineerde dat meubel precies bij een soortgelijke kast die we al hadden. Ze leken wel familie! Nu staan ze naast elkaar en zijn ze onafscheidelijk.”

De woonkamer.

Zeldzame poster

Opvallend zijn de glazen vazen op de kast in de woonkamer. “Die verzamel ik”, vertelt Ellen. “Eens in de maand neus ik in de kringloop naar nieuwe woonaccessoires.” Reinout is trots op de poster in de woonkamer. “Die kreeg ik van een vriendin. Het is een zeefdrukontwerp uit de jaren dertig dat eenmalig is herdrukt in de twintigste eeuw. Het blijkt een zeldzame en kostbare poster te zijn.”

Een van de kinderkamers.

Net geen ton gepakt

Hoewel het gezin erg fijn woont aan de Amer, begint de wens voor een koophuis wel op te borrelen. “Dan kun je iets meer een stempel drukken op de indeling. En we dromen van een leefkeuken en een gastenverblijf voor onze familie. Maar met de huidige oververhitte woningmarkt moeten we nog even doorsparen. Of we hadden moeten meedoen met de Postcodeloterij”, lachen ze. “Tijdens de trekking op nieuwjaarsdag viel op deze postcode een straatprijs van een ton.”

