Emiel en Marka uit Heino steunen lokale bakker met oliebollen tijdens vuurwerkverkoop

Lichtjes­tocht bij oorlogsgra­ven in Zwolle geschrapt na intrekken steun gemeente: ‘Dit is zo teleurstel­lend’

Een wandeling langs oorlogsgraven met kaarsen in Zwolle gaat vanavond op kerstavond niet door. De gemeente heeft laten weten bezwaren te hebben en meer te zien in een gedenkteken en het leggen van bloemen op 4 mei. Dat is tegen het zere been van de organisatoren van de lichtjestocht. ,,We willen dat niemand met kerst alleen is.”

24 december