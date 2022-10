Deze buurt in Zwolle gaat op innovatie­ve wijze van het gas af: ‘Dit kan ook in andere delen van de stad’

In de Zwolse wijk Assendorp gaan 120 woningen op een vernuftige wijze van het gas af. Door zonnewarmte in de zomer in de grond op te slaan, kan die in de winter gebruikt worden om huizen te verwarmen. „De techniek is niet nieuw, de manier waarop we dit als buurt doen wel.”

