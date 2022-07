Enorme lelieschildering moet saaie muur van deze flat in Zwolle opfleuren (en zuigt stikstof uit de lucht)

Met video Brand bij bedrijf in Zwolle, mogelijk gasexplo­sie

Bij een bedrijf op de hoek van de Marsweg met de Braunstraat in Zwolle is vannacht een brand geweest, mogelijk als gevolg van een explosie. De politie doet onderzoek en sluit een misdrijf niet uit. In het pand op industrieterrein Marslanden was niemand aanwezig.

16 juli