Er komt één opsporingsprogramma over criminaliteit in Overijssel en Gelderland op regionale zenders

Het programma kan worden gezien als de regionale variant van Opsporing Verzocht . Er worden kleine en grote vormen van criminaliteit in Overijssel en Gelderland belicht. Het publiek wordt door politie en justitie opgeroepen om mee te denken over de misstanden. Voor ongeveer een op de drie zaken geldt dat de politie aan de hand van de binnengekomen tips verder kan met een onderzoek.

Logisch

Volgens Sandrina Hadderingh, hoofdredacteur van Omroep Gelderland, is Plaats Delict een logische samenwerking omdat de regionale eenheid van politie en justitie in Oost-Nederland beide provincies bestrijkt. ,,Daarnaast trekken criminelen zich niets aan van provinciegrenzen, dus wat interessant is voor Gelderland is dat ook voor Overijssel.”