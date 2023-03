Esther uit Zwolle spot haar gestolen fiets en bedenkt slimme actie: ‘Ik weet dat jij degene bent’

Chillplek in Hasselt gaat weg na enorme overlast, waar moeten jongeren heen? ‘Willen er graag wat voor terug’

Waar moeten jongeren terecht, nu het ‘chillhok’ in Hasselt na een jaar alweer weggaat? Ze hebben een eigen plek nodig, zeggen jongerenwerkers. Maar omwonenden hebben te veel last van vuurwerkknallen, brandstichting, vervuiling én drugsgebruik. ,,Ik vond een zakje drugs in dat hokje.”