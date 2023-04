‘Euforie’ na nieuw sterrenrestaurant in Zwolle, wéér van Jonnie en Thérèse: ‘Niet alleen PEC wint’

Milieuclub Vollen­broek eist dat Overijssel vergunning voor ‘megastal’ deels intrekt

De provincie Overijssel moet de natuurvergunning van een veehouder in Lemelerveld alsnog deels intrekken. Dat eist Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) dinsdag bij de bestuursrechter in Zwolle. Overijssel was dit eerst wel van plan, maar de provincie veranderde van gedachten.