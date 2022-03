Exploitanten malen niet om weggaan zomerkermis uit binnenstad van Zwolle: ‘Onze omzet was in park beter’

Tientallen jaren was de Zomerkermis in de binnenstad van Zwolle een begrip, maar de gemeente hakte deze maand de knoop door dat de suikerspinnen, botsauto’s en andere attracties er niet meer terugkeren. In twee coronajaren is de ruimte opgezocht in Park de Wezenlanden en de gemeente concludeert dat er draagvlak is voor de definitieve verplaatsing bij ondernemers en omwonenden.